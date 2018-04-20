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15:15 (мск), источник: Zakon.kz

Масштабная финансовая пирамида почти год работала в Казахстане

В МВД разыскивают свидетелей и потерпевших.

Источник: Zakon.kz

МВД проводит расследование по факту и руководства финансовой пирамидой «Buy Time Incorporated LLP», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе досудебного расследования установлено, что финансовая пирамида работала по всей территории республики с марта по ноябрь 2017 года, обещая высокую прибыль в краткие сроки.

«В настоящее время проводится работа по установлению свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб. В связи с чем, лица пострадавшие в результате деятельности указанной пирамиды могут обратиться в Следственный департамент МВД (город Астана, проспект Тәуелсіздік 1, р.т.: 71−43−35, сот.: 8−702−348−26−19) либо в ДВД по территориальности», — говорится в сообщении.

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