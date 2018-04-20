Дело в отношении генералов СК Михаила Максименко и Дениса Никандрова. Досье

Источник: Reuters

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК России.

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве

14 декабря 2015 года в Москве на Рочдельской улице возле ресторана Elements произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым (по прозвищу Итальянец), действуя по поручению криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), вымогала 8 млн руб. у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета Beretta.

В результате стрельбы двое членов группы Койчукова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Калашова.

Арест высокопоставленных сотрудников СК

19 июля 2016 года в Москве сотрудниками ФСБ были задержаны, а впоследствии арестованы генерал-майор Михаил Максименко, его заместитель полковник Александр Ламонов и первый заместитель начальника Главного следственного управления СК по Москве генерал-майор Денис Никандров. Им были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

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По сообщению следствия, фигуранты получили от Калашова взятку в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения Койчукову на более мягкое и последующее освобождение. В результате обвинение в отношении последнего было изменено с первоначальной ст. 213 УК РФ («Хулиганство») на менее тяжкую ст. 330 («Самоуправство»). Позднее по распоряжению Никандрова следователи СК не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении ареста Койчукова, который содержался в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

14 июня 2016 гогда он вышел из СИЗО, однако сразу же был задержан сотрудниками ФСБ и вновь помещен под стражу. В отношении него было возбуждено дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство совершенное организованной группой»), расследование которого передано в Главное следственное управление МВД.

Приговор членам преступной группы Калашова

13 июля 2016 года Тверской суд Москвы арестовал Калашова по делу о вымогательстве у Жанны Ким. 29 марта 2018 года Никулинский суд Москвы признал лидера криминальной группировки виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн руб. у владелицы кафе Elements и 10 млн руб. у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Калашов был приговорен по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.

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Кочуйков (Итальянец) получил 8 лет и 10 месяцев, а еще 11 сообщников Калашова судья приговорил к срокам от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении адвоката Ким Эдуарда Буданцева, по информации СМИ, было прекращено.

Расследование дела в отношении генералов СК

21 августа 2017 года в отношении Максименко и Ламонова было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Оно было соединено с основным обвинением. По данным следствия, Максименко при участии Ламонова получил за освобождение Кочуйкова еще $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, который ранее владел сетью ресторанов «Якитория». Деньги были собраны по указанию Калашова. Посредниками сделки выступили бывший сотрудник Управления собственной безопасности СК Денис Богородецкий и бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД Евгений Суржиков (входил в преступную группировку Калашова).

Осенью 2017 года уголовное дело в отношении Никандрова и Ламонова было выделено в отдельное производство, так как, по информации источников, близких к следствию, они признали свою вину. Также СМИ со ссылкой на следствие сообщали, что с Ламонова снято обвинение в получении взятки от Калашова в размере €500 тыс.

26 декабря 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении Максименко. Помимо взятки от Калашова Максименко обвиняется в получении в 2015 году $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского (последний объявлен в международный розыск и арестован заочно Лефортовским судом Москвы за дачу взятки).

По данным следствия, Максименко за взятку организовал незаконное уголовное преследование сотрудников Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с которыми у Шенгелия был конфликт. 23 января 2018 года в Мосгорсуде началось слушание дела Максименко по существу, в ходе которого он заявил о своей невиновности.

25 января 2018 года в ходе судебного допроса Никандрова стало известно, что следствие исключило из обвинения в отношении него эпизод получения взятки от предпринимателя Шейхаметова. В марте 2018 года СМИ сообщили, что дело Никандрова будет рассмотрено в суде в особом порядке.

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29 марта гособвинение попросило признать Максименко виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в 165 млн руб.

Новые фигуранты дела

27 декабря 2017 года Лефортовский районный суд арестовал бывшего главу следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по обвинению в получении взятки. Его также подозревают в связях с Калашовым. Ранее Крамаренко являлся главным свидетелем обвинения по делу Никандрова.