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16:25 (мск), источник: Интерфакс

Офицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничество

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU. Мосгорсуд в пятницу приговорил к 13 годам колонии строгого режима начальника Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко за взятку, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

«Признать Максименко виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей», — говорится в приговоре судьи Олега Музыченко.

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Кроме того, суд лишил Максименко специального звания полковник юстиции и на три года запретил ему занимать должности в органах власти.

Максименко был признан виновным в получении $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. от бизнесмена Бадри Шенгелии. Судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора, поскольку процесс частично прошел в закрытом режиме.

В свою очередь защита бывшего начальника управления СКР заявила, что не согласна с приговором и обжалует его.

Взятка за смягчение приговора

Суд и следствие установили, что Максименко получил от Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

От Шенгелии офицер получил $50 тыс. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

Во время прений сторон обвинение просило суд назначить Максименко 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей по двум эпизодам получения взяток.

Вместе с тем, защита офицера настаивала на его оправдании. По мнению адвоката Андрея Гривцова, в деле «нет объективных доказательств вины Максименко ни по одному из эпизодов». Также адвокаты обращали внимание суда на многочисленные нарушения в деле, в том числе связанные с его подследственностью (по закону, уголовные дела в отношении сотрудников СКР должны расследоваться самим ведомством — ИФ) и засекречиванием.

Максименко отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Полковника Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима
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15:42 (мск)© Ньюстюб
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