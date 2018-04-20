В Волжском две школьницы попали под колеса трактора

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 14:00 в районе школы № 23 города Волжского. Водитель трактора с прицепом ехал по улице Набережной. В это время дорогу по пешеходному переходу решила перейти группа школьников. Дети заметили трактор, когда он был уже в опасной близости. Идущий впереди юноша успел отпрыгнуть, а две девочки оказались под колесами сельскохозяйственной техники.