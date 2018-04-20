В Волжском две школьницы попали под колеса трактора
В городе Волжском полиция устанавливает обстоятельства
В городе Волжском полиция устанавливает обстоятельства
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительным данным, в результате аварии пострадала 12-летняя школьница. С различными травмами она доставлена в ближайшую больницу. На месте происшествия работали сотрудники полиции, им предстоит установить точную картину аварии. Водитель трактора утверждает, что не заметил переходящих дорогу школьников.