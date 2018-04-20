Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
В России открывается необычный бордель (фото)
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Ксения Бородина вступилась за 8-летнюю дочь
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волжском две школьницы попали под колеса трактора

В городе Волжском полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала 12-летняя школьница.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 14:00 в районе школы № 23 города Волжского. Водитель трактора с прицепом ехал по улице Набережной. В это время дорогу по пешеходному переходу решила перейти группа школьников. Дети заметили трактор, когда он был уже в опасной близости. Идущий впереди юноша успел отпрыгнуть, а две девочки оказались под колесами сельскохозяйственной техники.

По предварительным данным, в результате аварии пострадала 12-летняя школьница. С различными травмами она доставлена в ближайшую больницу. На месте происшествия работали сотрудники полиции, им предстоит установить точную картину аварии. Водитель трактора утверждает, что не заметил переходящих дорогу школьников.

Все новости региона
 Старшеклассницы жестоко избили младшую школьницу в Петербурге
Виктор Янукович обвинил суд по его делу о госизмене в незаконных решениях
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Турция забрала свой золотой запас из США
Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с барсуками
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
В Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь