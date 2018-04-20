По делу экс-замглавы нижегородской администрации арестовали двух человек

Источник: РИА Новости

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлева и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения. Привалов был арестован в четверг.

«Из материалов уголовного дела следует, что задержанные обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Следствие полагает, что, находясь без изоляции от общества, они в целях воспрепятстовать установлению истины по делу могут согласовать с бывшим главой администрации Нижнего Новгорода свои показания…», — говорится в сообщении пресс-службы судов.