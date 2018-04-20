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16:33 (мск), источник: РИА Новости

По делу экс-замглавы нижегородской администрации арестовали двух человек

Суд заключил под стражу двух фигурантов дела бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который обвиняется в получении взятки в размере 17 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлева и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения. Привалов был арестован в четверг.

«Из материалов уголовного дела следует, что задержанные обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Следствие полагает, что, находясь без изоляции от общества, они в целях воспрепятстовать установлению истины по делу могут согласовать с бывшим главой администрации Нижнего Новгорода свои показания…», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Сообщается, что «также имеются основания полагать, что они скроются от предварительного следствия и суда». «Нижегородским районным судом обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 16 июня 2018 года включительно», — говорится в сообщении.

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