Эвакуация проводилась из екатеринбургского «Ельцин центра» из-за сработавшей пожарной сигнализации

По словам собеседницы агентства, сработала сигнализация и оповещение о пожарной тревоге. Посетители и работники незамедлительно и дисциплинировано покинули здание. Всего было эвакуировано несколько сотен человек.

«Самого пожара и возгорания не было. Наша служба проверила, датчики тепла сработали на четвертом этаже там, где находится оборудование сауны», — отметила она.

Представитель центра уточнила, что сауна находится в фитнес-центре, который готовится к открытию, в ней тестировали нагревательное оборудование.