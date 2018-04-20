Эвакуация проводилась из екатеринбургского «Ельцин центра» из-за сработавшей пожарной сигнализации
Екатеринбург. 20 апреля.
Екатеринбург. 20 апреля.
По словам собеседницы агентства, сработала сигнализация и оповещение о пожарной тревоге. Посетители и работники незамедлительно и дисциплинировано покинули здание. Всего было эвакуировано несколько сотен человек.
«Самого пожара и возгорания не было. Наша служба проверила, датчики тепла сработали на четвертом этаже там, где находится оборудование сауны», — отметила она.
Представитель центра уточнила, что сауна находится в
Через некоторое время посетители и работники вернулись в здание.