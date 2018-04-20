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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Эвакуация проводилась из екатеринбургского «Ельцин центра» из-за сработавшей пожарной сигнализации

Екатеринбург. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Посетителей и работников екатеринбургского «Ельцин центра» эвакуировали в пятницу из-за сработавших датчиков тепла, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе центра.

По словам собеседницы агентства, сработала сигнализация и оповещение о пожарной тревоге. Посетители и работники незамедлительно и дисциплинировано покинули здание. Всего было эвакуировано несколько сотен человек.

«Самого пожара и возгорания не было. Наша служба проверила, датчики тепла сработали на четвертом этаже там, где находится оборудование сауны», — отметила она.

Представитель центра уточнила, что сауна находится в фитнес-центре, который готовится к открытию, в ней тестировали нагревательное оборудование.

Через некоторое время посетители и работники вернулись в здание.

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