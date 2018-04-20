Стерлитамакский подросток, напавший на одноклассницу и учителя с ножом, арестован на время следствия

В среду школьник напал с канцелярским ножом на учителя и одноклассницу, а затем поджег класс и нанес себе удар ножом в шею. Как и пострадавшие, он был госпитализирован.

В суд для избрания меры пресечения на два месяца предварительного следствия его привезли из больницы, сообщает ТАСС. Пострадавшие из реанимации переведены в общие палаты.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Еще одно дело — по факту халатности — возбуждено в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних. По предварительным данным следствия, на подростка поступали жалобы от родителей сверстников. Кроме того, в социальных сетях была опубликована переписка, в которой он еще полгода назад и накануне преступления якобы сообщал знакомому о подготовке к нападению, объясняя планы непониманием окружающих. Достоверность этой переписки в СКР не подтверждали и не опровергали.



Ирина Самойлова