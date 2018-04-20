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16:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Сочи

Авария произошла в 12:56 в районе «Тещиного языка» близ Дагомыса в Лазаревском районе Сочи на автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

Рейсовый автобус № 155, ехавший по маршруту Лазаревское — Сочи, столкнулся с фурой с полуприцепом марки DAF, а затем врезался микроавтобус марки Renault.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Все они госпитализированы с травмами легкой степени, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. В 13:20 МСК на участке был организован реверс. Перерыв в движении составил менее получаса, с 14:30 движение быловозобновлено в штатном режиме.

В образовавшейся после аварии пробке застряли три машины скорой помощи с тяжелобольными пациентами, которых в итоге с большой задержкой доставили в городскую больницу № 4, сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на сотрудников станции скорой медицинской помощи города-курорта.

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