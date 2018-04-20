Чудо на страшном пожаре в Кишиневе: Если бы не обеденный перерыв, десятки людей сгорели бы заживо
Стало известно, что послужило причиной возгорания института зоологии при Академии наук.
Стало известно, что послужило причиной возгорания института зоологии при Академии наук.
О том, что в Кишиневе большой пожар, всему городу стало известно очень быстро, буквально за
По периметру самого здания царил переполох, какой обычно бывает при пожаре. Раздвигались лестницы, унося пожарных к крыше, бегали полицейские, отодвигая зевак, бешено пузырилась вода из толстых шлангов, черный дым разносился по небу…
Тушили, в основном, крышу. Пожарные машины работали по всему периметру здания. Как это обычно бывает, натянули желтую полицейскую ленту, но она мало помогала. С одной стороны здания пожарные разбили окна четвертого этажа и проникли вовнутрь. Огонь стал утихать, небо над институтом вновь начало голубеть.
— Никто не пострадал? — спросил я
— Нет, все нормально! — ответил один из них.
Приехали
— Как пожар? — спросил я.
Он поднял большой палец вверх:
— Не, не сказал бы, что тяжелый…
Народ
— Знаете, почему жертв не было? — спрашивает меня замдиректора института по хозяйственной части Александр Пахомников и тут же отвечает на вопрос. — Потому что обеденный перерыв был! В здании находилось мало народа, поэтому, как только начался пожар, быстро удалось всех вывести…
— Вы как думаете, какова причина пожара?
— На крыше стояли мощные антенны, связанные с таким же сильным оборудованием, находящимся на четвертом этаже. Видимо, заискрило в этом оборудовании… Куда огню деваться, раз выхода на крышу нет? Только в стороны! Вот он и пошел…
Пожарные продолжали бороться с огнем, но как бы без энтузиазма, видимо, дело шло к концу. Зато воды было много. Когда я шел по улице Асаки, вода текла бурно и безостановочно вдоль бордюра. Было такое ощущение, что