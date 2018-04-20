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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Чудо на страшном пожаре в Кишиневе: Если бы не обеденный перерыв, десятки людей сгорели бы заживо

Стало известно, что послужило причиной возгорания института зоологии при Академии наук.

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фотографий

О том, что в Кишиневе большой пожар, всему городу стало известно очень быстро, буквально за десять-пятнадцать минут благодаря социальным сетям. Тем более что пламя и дым, охватившие здание Института зоологии Академии наук Молдовы, что находится на Телецентре, на улице Академической, 1, были видны с большого расстояния. Все, кто мог, снимали происходящее на смартфоны. Пока я ехал на место происшествия, мимо с воем мчались пожарные машины.

По периметру самого здания царил переполох, какой обычно бывает при пожаре. Раздвигались лестницы, унося пожарных к крыше, бегали полицейские, отодвигая зевак, бешено пузырилась вода из толстых шлангов, черный дым разносился по небу…

Тушили, в основном, крышу. Пожарные машины работали по всему периметру здания. Как это обычно бывает, натянули желтую полицейскую ленту, но она мало помогала. С одной стороны здания пожарные разбили окна четвертого этажа и проникли вовнутрь. Огонь стал утихать, небо над институтом вновь начало голубеть.

— Никто не пострадал? — спросил я ребят-пожарных.

— Нет, все нормально! — ответил один из них.

Приехали девчата-психологи из Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Показался один из пожарных, который работал внутри. Весь был в мыле, ворот спецкостюма раскрыт.

— Как пожар? — спросил я.

Он поднял большой палец вверх:

— Не, не сказал бы, что тяжелый…

Народ по-прежнему снимал все происходящее, поднимая смартфоны к небу.

— Знаете, почему жертв не было? — спрашивает меня замдиректора института по хозяйственной части Александр Пахомников и тут же отвечает на вопрос. — Потому что обеденный перерыв был! В здании находилось мало народа, поэтому, как только начался пожар, быстро удалось всех вывести…

— Вы как думаете, какова причина пожара?

— На крыше стояли мощные антенны, связанные с таким же сильным оборудованием, находящимся на четвертом этаже. Видимо, заискрило в этом оборудовании… Куда огню деваться, раз выхода на крышу нет? Только в стороны! Вот он и пошел…

Пожарные продолжали бороться с огнем, но как бы без энтузиазма, видимо, дело шло к концу. Зато воды было много. Когда я шел по улице Асаки, вода текла бурно и безостановочно вдоль бордюра. Было такое ощущение, что где-то прорвало канализацию…

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