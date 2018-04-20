По факту смерти пациентки в челябинской больнице возбуждено уголовное дело
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в челябинской больнице во время операции умерла 17-летняя девушка, сообщает в пятницу
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в челябинской больнице во время операции умерла 17-летняя девушка, сообщает в пятницу
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по результатам проверки информации СМИ о смерти 17-летней девушки во время операции. <…> Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ, 17-летняя студентка 15 апреля обратилась в одну из челябинских больниц, так как почувствовала боль в животе. Врачи заподозрили у нее аппендицит и выписали направление на диагностику.
Во время процедуры через небольшой прокол в животе врач ввела в организм девушки небольшую видеокамеру, с помощью которой планировалось оценить состояние внутренних органов. При этом оказались повреждены два кровеносных сосуда. Медики стали их срочно зашивать, но после нескольких часов операции девушка скончалась.