По факту смерти пациентки в челябинской больнице возбуждено уголовное дело

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по результатам проверки информации СМИ о смерти 17-летней девушки во время операции. <…> Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, 17-летняя студентка 15 апреля обратилась в одну из челябинских больниц, так как почувствовала боль в животе. Врачи заподозрили у нее аппендицит и выписали направление на диагностику.