В Краснодаре молодой водитель на иномарке сбил школьницу
Авария случилась 20 апреля на улице Марины Цветаевой. Около 12:00 десятилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Авария случилась 20 апреля на улице Марины Цветаевой. Около 12:00 десятилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Перед пешеходным переходом остановился водитель мусоровоза, а вот 22-летний водитель автомобиля Ford Focus тормозить не стал.
— Девочка сильно пострадала. Ее госпитализировали, она находится в состоянии комы, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.