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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре молодой водитель на иномарке сбил школьницу

Авария случилась 20 апреля на улице Марины Цветаевой. Около 12:00 десятилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Перед пешеходным переходом остановился водитель мусоровоза, а вот 22-летний водитель автомобиля Ford Focus тормозить не стал.

— Девочка сильно пострадала. Ее госпитализировали, она находится в состоянии комы, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

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