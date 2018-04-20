Какая фальшивая купюра чаще всего встречается в Воронежской области

За первый квартал этого года в нашей области нашли 107 поддельных купюр. Если сравнивать эту цифру с последним кварталом 2017 года, то число уменьшилось в полтора раза. Тогда нашли почти 160 фальшивок.

— Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 000 рублей. В первом квартале 2018 года их выявлено 67 штук — две трети от общего количества фальшивок, — комментируют в Банке России.

На втором месте — купюры номиналом 1000 рублей. Их нашли 32 штуки. Реже всего подделывают «сотни» и пятисотрублевки — их нашли всего по одной. Любопытно, что правоохранители также нашли шесть поддельных монет номиналом 5 рублей.