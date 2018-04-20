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16:39 (мск), источник: Интерфакс

Глава казанского ОКБ, разрабатывающего беспилотники, арестован по обвинению в коррупционных преступлениях

Казань. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Советский районный суд Казани заключил под стражу генерального директора АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова» (Казань) Александра Гомзина, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе суда.

«Суд избрал в отношении А. Гомзина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — сказал собеседник агентства.

По его словам, А. Гомзин обвиняется по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).

Казанское опытно-конструкторское бюро «Сокол» в 2014 году переименовано в ОАО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова». Основными направлениями деятельности АО являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по беспилотным летательным аппаратам, воздушным мишеням. Основной заказчик выпускаемой продукции и услуг — министерство обороны Российской Федерации.

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