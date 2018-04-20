Глава казанского ОКБ, разрабатывающего беспилотники, арестован по обвинению в коррупционных преступлениях

«Суд избрал в отношении А. Гомзина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — сказал собеседник агентства.

По его словам, А. Гомзин обвиняется по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).