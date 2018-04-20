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17:09 (мск), источник: РИА Новости

В деле о взятке сотрудницы самарской «Почты России» появился третий эпизод

В уголовном деле бывшего руководителя отдела кадров самарского филиала «Почты России» появился еще один эпизод, женщину подозревают в получении взятки в 876,5 тысяч рублей, сообщило в пятницу региональное управление СК.

Источник: РИА Новости

Ранее женщину заподозрили в том, что она в конце февраля этого года получила взятку в 153 тысячи рублей, которая должна была стать первым траншем из общей суммы в 300 тысяч, от начальника «Тольяттинского почтамта» за его последующее переназначение. Позже следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемая также получила взятку в размере 42,7 тысячи рублей от начальника «Сызранского почтамта» за общее покровительство по службе. Женщина была уволена из «Почты России». Уголовные дела были возбуждены по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«В период с 2016 года по 2018 год подозреваемая получила от начальника “Сергиевского почтамта” УФСП по Самарской области через посредника… денежные средства в качестве взятки на общую сумму 876 тысяч 500 рублей от подчиненных сотрудников за общее покровительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении посредника, которым оказалась руководитель отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию самарского филиала «Почты России» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291−1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным ГУМВД по региону, обе подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее фигурантом двух уголовных дел стал экс-директор самарского филиала «Почты России» Артур Игрушкин. Его подозревают в том, что он привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа, а также в продаже своей жене служебного автомобиля по заниженной цене. Оба уголовных дела возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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