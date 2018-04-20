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18:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Мошенница забрала у ангарчанки 80 тысяч рублей, выдав себя за сотрудницу пенсионного фонда

Полицейские возбудили уголовное дело.

Жертвой классической аферы стала 58-летняя жительница Ангарска. О том, как ее обманули, она рассказала полицейским.

Днем 13 апреля женщине позвонила на сотовый телефон незнакомка и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Мошенница назвала имя сибирячки, а затем сообщила, что для перечисления якобы дополнительно причитающихся денег нужны данные банковской карты. Пенсионерка не заподозрила подвох и продиктовала звонившей все цифры. После этого с ее счета исчезли 80 тысяч рублей.

— Следователями установлено, что номер, с которого звонила аферистка, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ростовской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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