Мошенница забрала у ангарчанки 80 тысяч рублей, выдав себя за сотрудницу пенсионного фонда

Жертвой классической аферы стала 58-летняя жительница Ангарска. О том, как ее обманули, она рассказала полицейским.

Днем 13 апреля женщине позвонила на сотовый телефон незнакомка и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Мошенница назвала имя сибирячки, а затем сообщила, что для перечисления якобы дополнительно причитающихся денег нужны данные банковской карты. Пенсионерка не заподозрила подвох и продиктовала звонившей все цифры. После этого с ее счета исчезли 80 тысяч рублей.