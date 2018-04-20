В Альметьевске обнаружили масштабное загрязнение технической серой

Транспортная компания из Башкирии, которая арендовала склад, фасовала техническую серу за пределами специального помещения.

— Так и в этом случае, в отсутствии промышленной ливневой канализации, отходы серы вместе с ливневыми талыми водами распространились на территории в 350 кв. м, — сообщили экологи.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».