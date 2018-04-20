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17:52 (мск), источник: Volga News

По делу об убийстве экс-омоновца в ресторане «Старый замок» вынесли приговор

Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в кафе «Старый замок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, вечером 7 января 2017 г. трое мужчин в кабинке кафе «Старый замок» на 1-й линии Московское шоссе курили в помещении. Один из посетителей сделал им замечание и попросил прекратить. Но мужчины избили сделавшего замечание посетителя, в том числе используя как оружие бутылки и посуду. Один из нападавших — Владимир Оганесян ударил жертву в грудную клетку складным перочинным ножом. Это ранение оказалось смертельным.

В итоге Оганесяна признали виновным в убийстве, а двух других Павлика Матосяна и Гургена Айрапетяна — в умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд приговорил одного из мужчин к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двум другим назначили исправительные работы на девять месяцев и штраф 150 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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