Ремонт всему виной: в Кишинёве троллейбус угодил в яму и остался без колеса
Ремонт столичных дорог дает неожиданные результаты. На бульваре Дечебал троллейбус угодил в яму, которую дорожники не успели залатать.
Ремонт столичных дорог дает неожиданные результаты. На бульваре Дечебал троллейбус угодил в яму, которую дорожники не успели залатать.
С начала этого месяца примэрия Кишинева объявила о начале ремонта дорог и выделила для этих целей 125 миллионов леев.
Уже за первые несколько недель борьбы муниципальных властей с колдобинами, жители Кишинева столкнулись с километровыми пробками и некачественным ремонтом, когда ямы появляются на прежнем месте через несколько дней.
В этот раз очевидцы сфотографировали троллейбус, который лишился колеса