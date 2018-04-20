Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Угроза разорения: эксперты США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
18:13 (мск), источник: Actualitati.md

Ремонт всему виной: в Кишинёве троллейбус угодил в яму и остался без колеса

Ремонт столичных дорог дает неожиданные результаты. На бульваре Дечебал троллейбус угодил в яму, которую дорожники не успели залатать.

С начала этого месяца примэрия Кишинева объявила о начале ремонта дорог и выделила для этих целей 125 миллионов леев.

Уже за первые несколько недель борьбы муниципальных властей с колдобинами, жители Кишинева столкнулись с километровыми пробками и некачественным ремонтом, когда ямы появляются на прежнем месте через несколько дней.

В этот раз очевидцы сфотографировали троллейбус, который лишился колеса из-за того, что попал в оставленную дорожниками яму. Пассажирам пришлось покинуть салон общественного транспорта. Водитель и кондуктор троллейбуса посреди дороги меняли колесо, им помогли прохожие.

Все новости региона
 Штраф за оставление места ДТП может достигнуть 25 000 леев
Кишинёвцы жалуются на рассказы об «унире» в троллейбусах
«Газпром» обратился в арбитраж для разрыва контрактов с Киевом
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину
Госпошлину за выдачу загранпаспорта увеличат до 5 тысяч рублей
Турция забрала свой золотой запас из США
Новак ответил Трампу по поводу «завышения цен на нефть»
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь