Ремонт всему виной: в Кишинёве троллейбус угодил в яму и остался без колеса

С начала этого месяца примэрия Кишинева объявила о начале ремонта дорог и выделила для этих целей 125 миллионов леев.

Уже за первые несколько недель борьбы муниципальных властей с колдобинами, жители Кишинева столкнулись с километровыми пробками и некачественным ремонтом, когда ямы появляются на прежнем месте через несколько дней.