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17:17 (мск), источник: РИА Крым

Тройное ДТП в Севастополе: BMW задел маршрутку и вылетел на «встречку»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки произошла в пятницу в Севастополе, образовывается пробка.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДТП произошло в районе студгородка. По информации очевидцев, BMW по касательной задел маршрутку, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Kia. О пострадавших в аварии пока ничего не сообщается.

Между тем очевидцы сообщают о том, что по направлению к Камышовой бухте движение затруднено, скорость проезда минимальная.

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