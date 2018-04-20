Паводок продолжает угрожать населенным пунктам Ленинградской области

Источник: Комсомольская правда

В нескольких населенных пунктах в Ленинградской области возможно затопление домов и огородов. Ситуация остается очень сложной. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

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— Прогнозируется вероятность значительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог в Тихвинском, Тосненском и Волховском районов Ленобласти, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Так, сегодня утром уровень воды в реке Тигода на 4 сантиметра превысил неблагоприятную отметку в 470 см. Специалисты уже наблюдают там затопленные огороды, вода подходит к домам в городе Любань. Вода в реке Тихвинке выше неблагоприятной отметки на целых 50 сантиметров, вскоре она подойдет к домам в Тихвине. По прогнозам спасателей, в ближайшие сутки уровни воды в этих реках останется выше неблагоприятной отметки.

Опасная ситуация и в городе Тосно. Вода в реке Тосно поднялась на 610 сантиметров, что выше опасной отметки. Восточная часть города в районе Мебельного комбината под угрозой затопления. В выходные спасатели опасаются затопления и других районов города.