Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Идею российской авиакомпании высмеяли в РФ и за рубежом
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Угроза разорения: эксперты США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сирия передала России неразорвавшиеся ракеты США — СМИ
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок продолжает угрожать населенным пунктам Ленинградской области

Еще в нескольких районах вода может затопить дома.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких населенных пунктах в Ленинградской области возможно затопление домов и огородов. Ситуация остается очень сложной. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Читайте также
Из-за паводка в Тихвине вынуждены закрыть дорогу

— Прогнозируется вероятность значительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог в Тихвинском, Тосненском и Волховском районов Ленобласти, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Так, сегодня утром уровень воды в реке Тигода на 4 сантиметра превысил неблагоприятную отметку в 470 см. Специалисты уже наблюдают там затопленные огороды, вода подходит к домам в городе Любань. Вода в реке Тихвинке выше неблагоприятной отметки на целых 50 сантиметров, вскоре она подойдет к домам в Тихвине. По прогнозам спасателей, в ближайшие сутки уровни воды в этих реках останется выше неблагоприятной отметки.

Опасная ситуация и в городе Тосно. Вода в реке Тосно поднялась на 610 сантиметров, что выше опасной отметки. Восточная часть города в районе Мебельного комбината под угрозой затопления. В выходные спасатели опасаются затопления и других районов города.

— В ближайшие сутки уровень воды будет сохраняться выше опасной отметки, — говорят сотрудники МЧС.

Все новости региона
 Федор Конюхов полетит к космосу на самом большом в мире воздушном шаре
«Маршрут болельщика»: Едем автомобилем из Москвы в Ростов-на-Дону
«Газпром» обратился в арбитраж для разрыва контрактов с Киевом
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину
Госпошлину за выдачу загранпаспорта увеличат до 5 тысяч рублей
Турция забрала свой золотой запас из США
Новак ответил Трампу по поводу «завышения цен на нефть»
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь