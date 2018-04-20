Суд признал фиктивным брак умершего волгоградца с неизвестной женщиной

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в надзорный орган обратился 24-летний житель Сургута, который заявил о нарушении своих наследственных и жилищных прав. Молодой человек при вступлении в наследство, узнал, что за два месяца до смерти отца, между ним и неизвестной 47-летней женщиной был зарегистрирован брак. При этом никому из родственников о свадьбе не было известно. По словам соседей и знакомых семьи, женщина не проживала в квартире умершего мужчины. Через некоторое время после похорон она начала претендовать на двухкомнатную квартиру покойного.