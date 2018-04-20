Суд признал фиктивным брак умершего волгоградца с неизвестной женщиной
По иску прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда суд признал фиктивным брак, заключенный незадолго до смерти наследодателя.
По иску прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда суд признал фиктивным брак, заключенный незадолго до смерти наследодателя.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Дзержинский районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о признании брака недействительным. Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.