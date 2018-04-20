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19:39 (мск), источник: Sputnik.md

Первые данные: названы последствия двух крупных пожаров в Кишиневе

Последствия пятничных пожаров в Кишиневе: что рассказали спасатели о двух крупных возгораниях, густой дым от которых был виден со всех районов столицы.

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КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Пятница, 20 апреля, в Кишиневе выдалась жаркой. Сразу два крупных пожара произошли в столице после полудня. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1.

Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, для ликвидации возгорания прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева.

«Прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали весь персонал, находящийся в здании. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши. В результате пожара никто не пострадал», — отметили в Генинспекторате.

Возгорание полностью потушили чуть больше, чем за час. Все обстоятельства, причины и убытки будут установлены позже, добавили в ведомстве.

Не успели спасатели потушить до конца пожар в Академгородке, как загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1.

«Звонок поступил в 13.15 На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. В результате инцидента никто не пострадал», — пояснили в инспекторате.

Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины возгорания.

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