Первые данные: названы последствия двух крупных пожаров в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Пятница, 20 апреля, в Кишиневе выдалась жаркой. Сразу два крупных пожара произошли в столице после полудня. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1.

Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, для ликвидации возгорания прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева.

«Прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали весь персонал, находящийся в здании. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши. В результате пожара никто не пострадал», — отметили в Генинспекторате.

Возгорание полностью потушили чуть больше, чем за час. Все обстоятельства, причины и убытки будут установлены позже, добавили в ведомстве.

Не успели спасатели потушить до конца пожар в Академгородке, как загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1.

«Звонок поступил в 13.15 На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. В результате инцидента никто не пострадал», — пояснили в инспекторате.