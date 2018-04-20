Убегая от полиции, мужчина упал с балкона пятиэтажки в Усть-Каменогорске

«Жильцы этого дома в 16:00 обратились на канал 102 с жалобой на своих соседей — мол, сильно шумят. Приехал наряд, постучались в дверь. Внутри находились двое мужчин — хозяин квартиры и его гость, 1984 года рождения. Услышав, что за дверью полиция, гость решил уйти через балкон, полез, но не удержался и упал. С различными травмами мужчину госпитализировали, он в сознании, претензий ни к кому не имеет. На вопрос, зачем убегал, ответить не смог. По базам полиции не проходит, несудим. Экспертиза установила, что в момент происшествия мужчина был сильно пьян», — сообщила представитель пресс-службы ДВД ВКО Айгерим Нургазина.