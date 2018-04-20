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19:58 (мск), источник: Zakon.kz

Убегая от полиции, мужчина упал с балкона пятиэтажки в Усть-Каменогорске

С различными травмами мужчину госпитализировали.

Источник: Zakon.kz

Необычный инцидент произошел 19 апреля по улице Орджоникидзе в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK.kz.

Двое мужчин пытались по неизвестной причине скрыться от полиции самым экстремальным образом — они решили спрыгнуть с балкона квартиры, где находились в момент прихода полиции.

«Жильцы этого дома в 16:00 обратились на канал 102 с жалобой на своих соседей — мол, сильно шумят. Приехал наряд, постучались в дверь. Внутри находились двое мужчин — хозяин квартиры и его гость, 1984 года рождения. Услышав, что за дверью полиция, гость решил уйти через балкон, полез, но не удержался и упал. С различными травмами мужчину госпитализировали, он в сознании, претензий ни к кому не имеет. На вопрос, зачем убегал, ответить не смог. По базам полиции не проходит, несудим. Экспертиза установила, что в момент происшествия мужчина был сильно пьян», — сообщила представитель пресс-службы ДВД ВКО Айгерим Нургазина.

Хозяин квартиры тоже собирался сбежать через балкон, но повис на 4-м этаже, и его вытянули. От освидетельствования он отказался, но явно был столь же пьян, уточнили в полиции.

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