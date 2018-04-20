Жертвами ДТП в Кировской области стали пять человек

По предварительным данным, автомашина «Фольксваген» столкнулась с автомашиной ВАЗ. В результате погибли все пятеро находившихся в ВАЗе: четверо взрослых и один ребенок.

Сергей Баранцев Начальник пресс-службы УМВД по Кировской области