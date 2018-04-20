Жертвами ДТП в Кировской области стали пять человек
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Два легковых автомобиля столкнулись в Сунском районе Кировской области в пятницу вечером, есть жертвы.
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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Два легковых автомобиля столкнулись в Сунском районе Кировской области в пятницу вечером, есть жертвы.
Начальник
По предварительным данным, автомашина «Фольксваген» столкнулась с автомашиной ВАЗ. В результате погибли все пятеро находившихся в ВАЗе: четверо взрослых и один ребенок.Сергей БаранцевНачальник пресс-службы УМВД по Кировской области
По его словам, водитель «Фольксвагена» ранее был лишен водительских прав.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.