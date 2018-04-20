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23:02 (мск), источник: Sputnik.by

Выбежавший на дорогу кабан спровоцировал ДТП под Белыничами

В результате аварии кабан погиб, а машина получила механические повреждения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Дикий кабан, который выбежал на автодорогу в Белыничском районе, стал причиной ДТП с участием легкового автомобиля «Лада», сообщили в пятницу Sputnik в ОГАИ Белыничского РОВД.

Авария произошла накануне около 22:00 на 153-м километре автодороги М4 «Могилев — Минск».

«Житель Минска, управляя автомобилем “Лада”, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть автодороги дикого кабана», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что животное появилось на дороге внезапно, поэтому водитель не смог уйти от столкновения.

В результате аварии кабан погиб, а машина получила механические повреждения. Из пассажиров, ехавших в «Ладе», никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники отдела ГАИ Белыничского РОВД по факту ДТП проводят проверку.

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