Полиция прокомментировала стрельбу во дворе жилого дома в Воронеже

По предварительным данным, в результате стрельбы, которая произошла 20 апреля во дворе дома № 83 по улице Владимира Невского, никто не пострадал. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сейчас стражи порядка работают на месте ЧП, проводится проверка.

По данным нашего собственного корреспондента, стрельба произошла около 20:00. Участок жилого дома до сих пор оцеплен. На месте работают три экипажа полицейских, и один экипаж ДПС. Недавно к ним присоединились кинолог с собакой, стражи порядка что-то изымают.

По предварительным данным, стрелявший находился на пятом этаже здания. Удалось ли его уже задержать — пока неизвестно.

Очевидцы утверждают, что неизвестный палил из автомата.

— Выстрелы видел из Калашникова стреляли, прям огонь из автомата, — пишет один из свидетелей.