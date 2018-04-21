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09:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полиция прокомментировала стрельбу во дворе жилого дома в Воронеже

По предварительным данным, никто не пострадал.

По предварительным данным, в результате стрельбы, которая произошла 20 апреля во дворе дома № 83 по улице Владимира Невского, никто не пострадал. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сейчас стражи порядка работают на месте ЧП, проводится проверка.

По данным нашего собственного корреспондента, стрельба произошла около 20:00. Участок жилого дома до сих пор оцеплен. На месте работают три экипажа полицейских, и один экипаж ДПС. Недавно к ним присоединились кинолог с собакой, стражи порядка что-то изымают.

По предварительным данным, стрелявший находился на пятом этаже здания. Удалось ли его уже задержать — пока неизвестно.

Очевидцы утверждают, что неизвестный палил из автомата.

— Выстрелы видел из Калашникова стреляли, прям огонь из автомата, — пишет один из свидетелей.

— Мы гуляли в этот момент в лесочке соседнем, слышали два раза автоматную очередь, видели, как люди убегают от 83 дома, — рассказывает другая горожанка.

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