На Восточном без перемен

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет по материалам ФСБ России возбудил уголовное дело о новых махинациях на космодроме Восточный. В рамках расследования был взят под стражу временно исполняющий обязанности начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александр Никитин. Он обвиняется СКР в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба на сумму порядка 775 млн руб.

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Врио начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александр Никитин обвиняется главным следственным управлением СКР в причинении ущерба в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям (ч. 2 п. «а» и п. «б» ст. 165 УК, а также ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Действиями господина Никитина, по версии следствия, бюджету был нанесен ущерб на сумму 775 млн руб.

Рассматривая ходатайство следствия, Басманный райсуд пришел к выводу, что обвиняемый должен содержаться под стражей, поскольку, оставшись на свободе, может повлиять на показания свидетелей, скрыться от следствия и уничтожить доказательства по делу. Защита не согласилась с выводами следствия, заявив, что Александр Никитин, имея ряд заболеваний, а также 84-летнего отца на иждивении, бежать не собирается. Побег, по версии защиты, тем более невозможен, поскольку при задержании у господина Никитина были изъяты гражданский и заграничный паспорта.

Защита просила ограничиться в отношении обвиняемого подпиской о невыезде, а в крайнем случае избрать для него домашний арест, но суд решил, что строитель космодрома должен находиться в СИЗО.

Уголовное дело в отношении господина Никитина ГСУ СКР возбудило 18 апреля этого года. В тот же день в шесть часов утра следователи и сотрудники ФСБ приехали к нему в московскую квартиру, где после обыска предъявили господину Никитину постановление о привлечении в качестве подозреваемого. Затем задержанного Никитина доставили на допрос к следователю в здание СКР в Техническом переулке, а уже там его статус подозреваемого изменился на обвиняемого. Следствие пока не раскрывает суть инкриминируемых господину Никитину деяний, по некоторым данным, речь идет о госконтрактах на сумму более 1 млрд руб., в том числе на поставку металлоконструкций, которые не были выполнены.

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