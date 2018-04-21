На Восточном без перемен
С космодрома запускаются все новые уголовные дела.
С космодрома запускаются все новые уголовные дела.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет по материалам ФСБ России возбудил уголовное дело о новых махинациях на космодроме Восточный. В рамках расследования был взят под стражу временно исполняющий обязанности начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александр Никитин. Он обвиняется СКР в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба на сумму порядка 775 млн руб.
Врио начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александр Никитин обвиняется главным следственным управлением СКР в причинении ущерба в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям (ч. 2 п. «а» и п. «б» ст. 165 УК, а также ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Рассматривая ходатайство следствия, Басманный райсуд пришел к выводу, что обвиняемый должен содержаться под стражей, поскольку, оставшись на свободе, может повлиять на показания свидетелей, скрыться от следствия и уничтожить доказательства по делу. Защита не согласилась с выводами следствия, заявив, что Александр Никитин, имея ряд заболеваний, а также 84-летнего отца на иждивении, бежать не собирается. Побег, по версии защиты, тем более невозможен, поскольку при задержании у господина Никитина были изъяты гражданский и заграничный паспорта.
Уголовное дело в отношении господина Никитина ГСУ СКР возбудило 18 апреля этого года. В тот же день в шесть часов утра следователи и сотрудники ФСБ приехали к нему в московскую квартиру, где после обыска предъявили господину Никитину постановление о привлечении в качестве подозреваемого. Затем задержанного Никитина доставили на допрос к следователю в здание СКР в Техническом переулке, а уже там его статус подозреваемого изменился на обвиняемого. Следствие пока не раскрывает суть инкриминируемых господину Никитину деяний, по некоторым данным, речь идет о госконтрактах на сумму более 1 млрд руб., в том числе на поставку металлоконструкций, которые не были выполнены.
У следствия пока нет данных о коррупционной составляющей в этом деле — по версии ГСУ СКР, господин Никитин, в обязанности которого входил в том числе контроль за расходованием бюджетных средств, им по
Защита Александра Никитина намерена обжаловать арест, считая, что финансовые отношения между ФГУПом и партнерами носили исключительно
Врио главы ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин стал в 2016 году, после того как в апреле того же года ГСУ СКР возбудил в отношении его предшественника на посту Владимира Шамаилова уголовное дело, связанное с коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ). По версии СКР, предприниматель Ренат Сямиуллин, выступавший в роли посредника, передал главе ФГУПа откат в 5 млн руб. за привлечение сторонних субподрядчиков к выполнению одного из госконтрактов на космодроме стоимостью более 200 млн руб.
Приговор по данному делу суд еще не вынес, а за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве пожарного депо в деревне Спасское в Ивановской области (Владимир Шамаилов тогда работал в системе МЧС) Дорогомиловский райсуд Москвы в сентябре 2016 года назначил ему 4,5 года общего режима.
Юрий Сенаторов