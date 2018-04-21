Сочинского чиновника подозревают в покупке квартир для сирот без газа, воды и тепла

Источник: администрация города Сочи

В Краснодаре Октябрьский районный суд продлил срок задержания директору имущественных отношений Сочи Владимиру Пермякову на 72 часа. Таким образом, чиновник проведет в изоляторе временного содержания до 23 апреля. Напомним, здесь находятся и другие его коллеги — оба вице-мэра Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук, а также главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Руководителя департамента имущественных отношений Сочи Владимира Пермякова подозревают в превышении своих должностных полномочий.

— По версии следствия, в декабре 2012 года мужчина заключил контракты с одним из застройщиков многоэтажек на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в Сочи, — рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. — Их планировали предоставить по договору социального найма сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей.

Вот только часть квадратных метров оказались просто непригодными для жизни. В квартирах не было воды, газа и отопления.