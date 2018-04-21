Гражданин Украины пытался прорваться в Молдову с пистолетом

Источник: Комсомольская правда

У жителя Украины, направляющегося в Молдову, пограничниками был обнаружен пистолет, сообщает odessamedia.net со ссылкой на пресс-службу Белгород-Днестровского пограничного отряда.

19 апреля в пункт пропуска «Староказачье» на автомобиле BMW эстонской регистрации на выезд из Украины прибыл 32-летний гражданин страны.

Во время проведения осмотра погранично-таможенная группа с привлечением служебной собаки провела осмотр машины и обнаружила в салоне транспортного средства травматический пистолет «Форт-12 Р» и 23 патрона с резиновыми пулями к нему.

Как объяснил мужчина, оружие он перевозил для собственной безопасности.