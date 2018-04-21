Гражданин Украины пытался прорваться в Молдову с пистолетом
Он объяснил пограничникам, что оружие ему нужно для собственной безопасности.
Он объяснил пограничникам, что оружие ему нужно для собственной безопасности.
У жителя Украины, направляющегося в Молдову, пограничниками был обнаружен пистолет, сообщает odessamedia.net со ссылкой на
19 апреля в пункт пропуска «Староказачье» на автомобиле BMW эстонской регистрации на выезд из Украины прибыл 32-летний гражданин страны.
Во время проведения осмотра
Как объяснил мужчина, оружие он перевозил для собственной безопасности.
Пистолет правоохранители изъяли, а мужчина отправился в Молдову.