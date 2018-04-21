Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Лариса Гузеева показала поклонникам маленького сына (фото)
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
07:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Гражданин Украины пытался прорваться в Молдову с пистолетом

Он объяснил пограничникам, что оружие ему нужно для собственной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Украины, направляющегося в Молдову, пограничниками был обнаружен пистолет, сообщает odessamedia.net со ссылкой на пресс-службу Белгород-Днестровского пограничного отряда.

19 апреля в пункт пропуска «Староказачье» на автомобиле BMW эстонской регистрации на выезд из Украины прибыл 32-летний гражданин страны.

Во время проведения осмотра погранично-таможенная группа с привлечением служебной собаки провела осмотр машины и обнаружила в салоне транспортного средства травматический пистолет «Форт-12 Р» и 23 патрона с резиновыми пулями к нему.

Как объяснил мужчина, оружие он перевозил для собственной безопасности.

Пистолет правоохранители изъяли, а мужчина отправился в Молдову.

Все новости региона
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования в связи со смертью Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Ким Чен Ын провозгласил основной стратегический курс
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь