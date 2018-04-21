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13:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе под Емельяново задержали пьяную женщину-водителя с ребенком

Женщина перевозила дочь без специального детского кресла.

В Емельяновском районе на трассе «Емельяново — Частоостровское» полицейские остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого ехала пьяная женщина. В салоне также находился 3-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

33-летняя красноярка перевозила дочь на переднем сидении без специального автокресла.

«По результатам медицинского освидетельствования у нее установлено состояние опьянения 0,81 мг/л», — говорится в сообщении.

На красноярку завели административное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Машину увезли на спецстоянку. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Полицейские доложили о ЧП в подразделение по делам несовершеннолетних. Женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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