На трассе под Емельяново задержали пьяную женщину-водителя с ребенком

В Емельяновском районе на трассе «Емельяново — Частоостровское» полицейские остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого ехала пьяная женщина. В салоне также находился 3-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

33-летняя красноярка перевозила дочь на переднем сидении без специального автокресла.

«По результатам медицинского освидетельствования у нее установлено состояние опьянения 0,81 мг/л», — говорится в сообщении.

На красноярку завели административное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Машину увезли на спецстоянку. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.