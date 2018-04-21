На трассе под Емельяново задержали пьяную женщину-водителя с ребенком
Женщина перевозила дочь без специального детского кресла.
Женщина перевозила дочь без специального детского кресла.
В Емельяновском районе на трассе «Емельяново — Частоостровское» полицейские остановили автомобиль Mitsubishi, за рулем которого ехала пьяная женщина. В салоне также находился 3-летний ребенок. Об этом сообщили в
33-летняя красноярка перевозила дочь на переднем сидении без специального автокресла.
«По результатам медицинского освидетельствования у нее установлено состояние опьянения 0,81 мг/л», — говорится в сообщении.
На красноярку завели административное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Машину увезли на спецстоянку. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
Полицейские доложили о ЧП в подразделение по делам несовершеннолетних. Женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.