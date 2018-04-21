Два комсомольчанина сгорели в угнанном «Лексусе»

Резонансное ДТП случилось сегодня утром на мосту через Амур в Комсомольске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Очевидцы сообщают в соцсетях, что около пяти утра «Лексус», уходя от полицейской погони, врезался в грузовик «Митсубиши Фусо».



В результате внедорожник сгорел полностью, у грузовика выгорел кузов. Движение через мост было перекрыто, скопилось большая пробка.



Водитель грузовика получил травмы, два человека, находившиеся в «Лексусе», погибли. По имеющейся информация, внедорожник находился в угоне.