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10:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Два комсомольчанина сгорели в угнанном «Лексусе»

ДТП случилось на выезде с Амурского моста.

Резонансное ДТП случилось сегодня утром на мосту через Амур в Комсомольске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Очевидцы сообщают в соцсетях, что около пяти утра «Лексус», уходя от полицейской погони, врезался в грузовик «Митсубиши Фусо».

В результате внедорожник сгорел полностью, у грузовика выгорел кузов. Движение через мост было перекрыто, скопилось большая пробка.

Водитель грузовика получил травмы, два человека, находившиеся в «Лексусе», погибли. По имеющейся информация, внедорожник находился в угоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
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