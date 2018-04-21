Ночной пожар в Астане: загорелись баня и гараж
Пожар произошел в частном доме в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пожар произошел в частном доме в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам очевидцев, пожар в частном доме произошел по улице Айнаколь около 02.10. Пожарные прибыли спустя 10 минут. Очевидцы отмечают, что слышали взрыв. В
Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники столичной Службы пожаротушения.
«Просим каждого гражданина обратить пристальное внимание на вопросы пожарной безопасности и соблюдать правила пожарной безопасности — это залог того, что вы и ваши близкие не окажутся в несчастье под названием “пожар”. Правила пожарной безопасности население сможет найти на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям», — отметили в