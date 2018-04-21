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07:21 (мск), источник: Tengrinews

Ночной пожар в Астане: загорелись баня и гараж

Пожар произошел в частном доме в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам очевидцев, пожар в частном доме произошел по улице Айнаколь около 02.10. Пожарные прибыли спустя 10 минут. Очевидцы отмечают, что слышали взрыв. В пресс-службе КЧС МВД РК подтвердили информацию о пожаре. По данным Комитета по ЧС, на территории двухэтажного коттеджа, горел гараж, баня со сруба и хозпостройка. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожар локализован в 02:41 и ликвидирован в 02:48. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники столичной Службы пожаротушения.

«Просим каждого гражданина обратить пристальное внимание на вопросы пожарной безопасности и соблюдать правила пожарной безопасности — это залог того, что вы и ваши близкие не окажутся в несчастье под названием “пожар”. Правила пожарной безопасности население сможет найти на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям», — отметили в пресс-службе.

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