Ночной пожар в Астане: загорелись баня и гараж

Источник: Tengrinews

По словам очевидцев, пожар в частном доме произошел по улице Айнаколь около 02.10. Пожарные прибыли спустя 10 минут. Очевидцы отмечают, что слышали взрыв. В пресс-службе КЧС МВД РК подтвердили информацию о пожаре. По данным Комитета по ЧС, на территории двухэтажного коттеджа, горел гараж, баня со сруба и хозпостройка. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожар локализован в 02:41 и ликвидирован в 02:48. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники столичной Службы пожаротушения.