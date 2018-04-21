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10:05 (мск), источник: Вести Приморье

В Хорольском районе Приморья спасатели ищут пропавших мужчин

Нарастающим итогом обследовано 58 км. береговой черты и прилегающей акватории. К поискам привлечены 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.

Источник: Вести Приморье

18 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске двух мужчин, которые 17 апреля отправились на озеро Ханка на лодке в районе села Сиваковка Хорольского муниципального района и до настоящего времени не вернулись. Поиски, проводимые полицией результата, не дали, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 19.00 (хбр.) для оказания помощи полиции убыли спасатели Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

19 апреля поиски проводились с 08.00 (хбр.) до 14.00 (хбр.) в районе Заливного канала и насосной станции у посёлка Сиваковка и западнее по побережью на расстоянии 10 км. После 15.00 (хбр.) поиски приводились от мыса Украинец до озера Тростниковое (11 км.) и от мыса Украинец по побережью залива Девичанский (10 км.).

20 апреля с 08.00 (хбр) до 20.00 (хбр.) поисковые мероприятия проводились в районе залива Девичий: от Заливного канала до мыса Украинец. Обследовано 27 км. береговой черты и прилегающей акватории. Поиски результата не дали. Продолжение поисковых работ запланировано на 21 апреля.

Нарастающим итогом обследовано 58 км. береговой черты и прилегающей акватории.

К поискам привлечены 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники и 1 плавательное средство.

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