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18:37 (мск), источник: СуперОмск

Плату за капремонт с омичей собирают мошенники

В Омске заработала новая схема мошенничества: обманщики «работают» со взносами за капитальный ремонт.

Источник: Reuters

Как рассказали в Фонде капитального ремонта регионального оператора, в call-center стали поступать звонки от собственников. Они рассказали, что получили смс-оповещения о задолженностям по взносам за капремонт и требование немедленно перечислить денежные средства на указанный счет.

Однако в Фонде пояснили, что оповещения с помощью смс — обман.

«Регоператор не отправляет телефонные сообщения, в том числе сообщения необходимости уплаты взносов. Уведомления региональный оператор направляет на квитанциях», — пояснили в Фонде капремонта.

Кроме того, следить за образованием долга и контролировать платежи по капремонту могут в «Личном кабинете» на официальном сайте регионального оператора. Также подозрения можно рассеять, позвонив на «горячую линию» Фонда капремонта: 790−737, 8−800−550−94−90. Режим работы линии: пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00.

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