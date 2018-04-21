Плату за капремонт с омичей собирают мошенники
В Омске заработала новая схема мошенничества: обманщики «работают» со взносами за капитальный ремонт.
В Омске заработала новая схема мошенничества: обманщики «работают» со взносами за капитальный ремонт.
Как рассказали в Фонде капитального ремонта регионального оператора, в
Однако в Фонде пояснили, что оповещения с помощью смс — обман.
«Регоператор не отправляет телефонные сообщения, в том числе сообщения необходимости уплаты взносов. Уведомления региональный оператор направляет на квитанциях», — пояснили в Фонде капремонта.
Кроме того, следить за образованием долга и контролировать платежи по капремонту могут в «Личном кабинете» на официальном сайте регионального оператора. Также подозрения можно рассеять, позвонив на «горячую линию» Фонда капремонта: 790−737, 8−800−550−94−90. Режим работы линии: