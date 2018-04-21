Плату за капремонт с омичей собирают мошенники

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Как рассказали в Фонде капитального ремонта регионального оператора, в call-center стали поступать звонки от собственников. Они рассказали, что получили смс-оповещения о задолженностям по взносам за капремонт и требование немедленно перечислить денежные средства на указанный счет.

Однако в Фонде пояснили, что оповещения с помощью смс — обман.

«Регоператор не отправляет телефонные сообщения, в том числе сообщения необходимости уплаты взносов. Уведомления региональный оператор направляет на квитанциях», — пояснили в Фонде капремонта.