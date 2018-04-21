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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

В Петропавловске вынесли приговор по «делу стрелков»

Пятеро молодых парней получили от 3 до 6 лет реального и условного сроков.

Источник: Zakon.kz

В Петропавловске вынесли приговор по «делу стрелков». Пятеро молодых парней получили от 3 до 6 лет реального и условного сроков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК «Астана».

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Зал заседаний едва вместил всех желающих. Основная масса пришедших — родственники и друзья обвиняемых. Из-за того, что в деле замешан несовершеннолетний, судебное разбирательство было закрытым.

Напомним, перестрелка случилась 29 июля. Среди бела дня подсудимые обстреляли Ербола Хамитова. После злоумышленники скрылись и только благодаря, как выяснилось, свидетелю их поймали по «горячим следам». У парней полицейские изъяли несколько пистолетов, ножей, газовые баллончики. Всех пятерых обвинили по нескольким статьям. Самый большой срок получил 17-летний Уразов, который оказался уже ранее судимым.

«Окончательно наказание Абдулову назначить путем частичного сложения наказаний в виде пяти лет лишения свободы. Окончательно назначить наказание Уразову в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Назначить наказание Сулейменову в виде трех лет ограничения свободы», — зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Дастан Исмаилов.

Кроме этого все осужденные должны возместить в госказну около 2 миллионов тенге за проведенные экспертизы и выплатить моральный ущерб. Так Ербол Хамитов получит больше 4 миллионов тенге. В перестрелке парень лишился левой ноги. Однако, по словам мамы, этих денег на хороший протез не хватит. Семья намерена обжаловать приговор.

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