Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
Идею российской авиакомпании высмеяли в РФ и за рубежом
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
07:17 (мск), источник: Tengrinews

За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок в Аркалыке

За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок на 6 лет. Дело было рассмотрено Аркалыкским городским судом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что подсудимый находясь в местах лишения свободы за совершение умышленных тяжких преступлений вновь совершил умышленное тяжкое преступление.

«Мужчина находясь в местах лишения свободы, при выходе на прогулку, подсудимый самостоятельно прошел в помещение вещевой каптерки учреждения УК 161/12 города Аркалыка Костанайской области, на что получил замечание от старшего контролера учреждения о том, что осужденных в помещение каптерки выводит только начальник отряда. Однако, осужденный, выражая свое несогласие с распорядком учреждения, с применением насилия, в отношении сотрудника учреждения, старшего контролера находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, нанес ему один удар головой в область лобной части головы», — сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 429 части 2 УК РК и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Сообщается, что путем частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Суда № 2 города Атырау окончательно назначено к отбытию 8 лет лишения свободы.

Все новости региона
69 авто забрали в Астане за неуплату штрафов
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования в связи со смертью Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Ким Чен Ын провозгласил основной стратегический курс
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь