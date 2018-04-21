За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок в Аркалыке

«Мужчина находясь в местах лишения свободы, при выходе на прогулку, подсудимый самостоятельно прошел в помещение вещевой каптерки учреждения УК 161/12 города Аркалыка Костанайской области, на что получил замечание от старшего контролера учреждения о том, что осужденных в помещение каптерки выводит только начальник отряда. Однако, осужденный, выражая свое несогласие с распорядком учреждения, с применением насилия, в отношении сотрудника учреждения, старшего контролера находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, нанес ему один удар головой в область лобной части головы», — сообщили в пресс-службе суда.