За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок в Аркалыке
За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок на 6 лет. Дело было рассмотрено Аркалыкским городским судом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
За драку с сотрудником тюрьмы заключенному продлили срок на 6 лет. Дело было рассмотрено Аркалыкским городским судом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Отмечается, что подсудимый находясь в местах лишения свободы за совершение умышленных тяжких преступлений вновь совершил умышленное тяжкое преступление.
«Мужчина находясь в местах лишения свободы, при выходе на прогулку, подсудимый самостоятельно прошел в помещение вещевой каптерки учреждения УК 161/12 города Аркалыка Костанайской области, на что получил замечание от старшего контролера учреждения о том, что осужденных в помещение каптерки выводит только начальник отряда. Однако, осужденный, выражая свое несогласие с распорядком учреждения, с применением насилия, в отношении сотрудника учреждения, старшего контролера находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, нанес ему один удар головой в область лобной части головы», — сообщили в
Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 429 части 2 УК РК и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Сообщается, что путем частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Суда № 2 города Атырау окончательно назначено к отбытию 8 лет лишения свободы.