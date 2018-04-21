В Прикамье будут судить водителя, из-за которого погибли два человека
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Смертельное ДТП случилось 29 декабря прошлого года на трассе Пермь — Березники.
Декабрьским утром по ней мчался автомобиль «Renault Duster».
— Водитель выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение иномарки с автомобилем ГАЗ-310290, — сообщили в краевой прокуратуре. — В результате ДТП водитель и пассажир «Волги» погибли. Следствие по возбужденному уголовному делу закончено, материалы будут направлены в суд.
Водителю грозит до 7 лет лишения свободы — он обвиняется по статье УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».