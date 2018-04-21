В Прикамье будут судить водителя, из-за которого погибли два человека

— Водитель выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение иномарки с автомобилем ГАЗ-310290, — сообщили в краевой прокуратуре. — В результате ДТП водитель и пассажир «Волги» погибли. Следствие по возбужденному уголовному делу закончено, материалы будут направлены в суд.