Замороженные продукты стащил рецидивист из магазина в Хабаровске
Его добычей стали рыба и ягоды.
Его добычей стали рыба и ягоды.
К сотрудникам полиции обратился за помощью предприниматель из Хабаровска. Он рассказал, что
— Стражи правопорядка по подозрению в этом преступлении задержали 22-летнего жителя Хабаровского района. В 2011 году фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Полицейские выяснили, что задержанный приехал в краевой центр в поиске работы, но трудоустроиться так и не смог, — сообщили в
Украденную продукцию молодой человек продал, а деньги потратил на покупку алкоголя и проживание. По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанного заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.