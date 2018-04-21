Замороженные продукты стащил рецидивист из магазина в Хабаровске

К сотрудникам полиции обратился за помощью предприниматель из Хабаровска. Он рассказал, что кто-то обворовал его торговый павильон в ночное время. Неизвестный сломал ролставни и стащил из магазина несколько килограммов свежемороженой рыбы и ягод. Сигнализацией продуктовая точка оборудована не была. А сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей.

— Стражи правопорядка по подозрению в этом преступлении задержали 22-летнего жителя Хабаровского района. В 2011 году фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Полицейские выяснили, что задержанный приехал в краевой центр в поиске работы, но трудоустроиться так и не смог, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.