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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

«Не аплодировал, а чесался»: Свидетель драки, в которой погиб Андрей Драчев

Мужчина утверждает, что «хлопанья в ладоши», которые видны на кадрах видео, не означают похвалу спортивной подготовке подсудимого.

Источник: AP 2018

ЗА И ПРОТИВ.

На заседании по громкому делу суд заслушал очередного свидетеля — приятеля Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Оказалось, что молодой человек, сам того не ведая, помог другу скрыть следы преступления и быстро исчезнуть с места событий.

С Анаром свидетель знаком еще со школы, их объединил интерес к спорту. С погибшим Андреем Драчевым он не был знаком. В ночь с 19 на 20 августа, отдыхая вместе с женой в «Библиотеке», он и встретил Анара. Тот был со своим приятелем, компании разговорились и отправились вместе в «Галерею».

— Выходя, увидели на ступеньках девушку, она сидела и плакала. Рассказала моей жене, что телефон разрядился, денег нет, и она не может уехать домой, — рассказывает свидетель. — Она курила, и Анар начал делать ей замечания.

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По словам этого свидетеля, на том дело и кончилось, хотя ранее в зале суда звучала другая версия. Предыдущий очевидец событий уверял суд в том, что Аллахверанов чуть не подрался с другим парнем во время разговора с плачущей на ступеньках девушкой, особо отмечая, что Анар сам провоцировал конфликт из ничего.

Тем не менее, как бы приятель ни пытался выставить Анара моралистом и приверженцем здорового образа жизни, готового раздавать советы курящим девушкам, в распоряжении суда есть запись камер видеонаблюдения. И на кадрах видно, как Аллахверанов общается «фирменном» языком жестов с другим молодым человеком. К счастью, в драку этот инцидент не перерос, после этого компания и отправилась в «Галерею», где находился Андрей Драчев.

«ПРОСТО ЧЕСАЛАСЬ РУКА».

На вопрос — «Почему произошла драка?» — очередной подающий надежды свидетель ответить не смог. Все, как один, отвечают одно — «Не помню». Как и всем предшественникам, очевидцу пришлось посмотреть записи с камер наружного видеонаблюдения, которые в августе 2017-го облетели все социальные сети, и прокомментировать их. Оказалось, на этот раз в суд пришел тот самый парень в лангете, который, по показаниям прошлого свидетеля, аплодировал приемам Аллахверанова, а также (это видно на видео) отталкивал людей, которые хотели вмешаться и остановить драку. По его словами, он делал это только потому, что Драчев сказал — «Никому не вмешиваться».

На вопрос стороны обвинения об аплодисментах Анару свидетель выкрутился ловко.

— Я не аплодировал. Просто рука очень сильно чесалась, поэтому я так делал (и даже показал, как именно, выглядело не очень правдоподобно). Была бы линейка под рукой, я бы ей под гипс залез.

Заметим, что рука у свидетеля «чесалась» именно тогда, когда Анар находился в выигрышном положении во время драки.

«УДАЛИ МОЙ НОМЕР И УЕЗЖАЙ».

Дальше — больше. Как оказалось, именно этот свидетель увез Анара с места событий, когда Андрей уже лежал на земле.

— Когда Андрей упал, Анар подошел ко мне, мы как раз с женой собирались садиться в машину, чтобы вернуться домой, и спросил, куда мы едем. Нам было по пути, поэтому мы взяли его с собой. Поехали. Он по пути начал волноваться и интересоваться, все ли в порядке с Андреем. Мы доехали до магазина, я купил ему там салфеток, чтобы он смог привести себя в порядок и помыть руки: они после драки были все в крови и грязи. Сели обратно в ту же машину и поехали в сторону Выборгской через «Галерею», потому что Анар хотел узнать, все ли с Андреем в порядке. Когда увидел, что на тротуаре стоит машина скорой помощи, успокоился, подумал, что он живой и, ему сейчас помогут. По пути он попросил остановить машину, сказал, что хочет прогуляться. Я увидел, что вся его футболка тоже запачкана кровью и грязью. Чтобы он не ходил утром по улицам и не пугал детей, я предложил ему свою футболку. Он согласился, и мы поменялись. Анар в машине попросил меня заехать за ним после того, как я довезу жену домой. Я тогда не понимал, в чем дело, но согласился. Я на такси отправился обратно домой. На автомате закинул его футболку в стирку. Дома я схватил ключи от своей машины и поехал за Анаром, как и обещал. Он попросил меня довезти его до гостиничного комплекса «Ани». Там я оставил машину и вызвал себе такси, чтобы доехать домой, потому был в алкогольном опьянении.

Свидетель пояснил, что до того, как Анар зашел в гостиницу, он сказал ему удалить его номер и уехать. С территории гостиницы или из города вообще, он так и не понял.

Следующее судебное разбирательство состоится на следующей неделе. По некоторым данным, в качестве свидетелей будут допрошены порядка 40 человек.

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