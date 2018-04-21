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18:38 (мск), источник: Om1.ru

Омский бизнесмен потерял 2,2 млн рублей на покупке в Интернете

Мужчина стал жертвой мошенников.

Омские полицейские в очередной раз расследуют мошенничество. На этот раз мошенникам удалось заполучить крупную сумму — 2 200 000 рублей. На их уловку попался бизнесмен.

Как рассказали порталу Om1.ru в УМВД России по Омску, 34-летний омич решил купить зеркальное стекло. Мужчина нашел в Интернете соответствующий сайт, связался с его представителями и вскоре перевел на указанный счет всю сумму стоимости зеркал — 2,2 млн рублей.

Поставщик после получения денег перестал выходить на связь. Бизнесмен поспешил обратиться в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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