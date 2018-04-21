В Уфе произошёл новый провал земли на месте засыпанного карстового провала

Весной 2000 года в Дёмском районе Уфы, на проезжей части Чебоксарского переулка, напротив частных жилых домов № 15 и 20, произошел карстовый провал. За три дня провал полностью ликвидировали. В общей сложности на засыпку образовавшейся ямы потребовалось около 4 тысяч кубометров глинистого грунта. Через 18 лет снова произошла подвижка грунта.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в марте-апреле службы жизнеобеспечения Демского района провели ряд мероприятий по недопущению ЧС. Так, в зоне просадки грунта газовики нарастили опоры воздушного газопровода низкого давления. Для определения состояния нижерасположенных слоев выполнена шурфовка грунта по проезжей части дороги переулка Чебоксарский. По словам специалистов, пустот в резерве не выявлено.