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19:20 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе произошёл новый провал земли на месте засыпанного карстового провала

В Уфе произошёл новый провал земли — на месте засыпанного 18 лет назад карстового провала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Весной 2000 года в Дёмском районе Уфы, на проезжей части Чебоксарского переулка, напротив частных жилых домов № 15 и 20, произошел карстовый провал. За три дня провал полностью ликвидировали. В общей сложности на засыпку образовавшейся ямы потребовалось около 4 тысяч кубометров глинистого грунта. Через 18 лет снова произошла подвижка грунта.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в марте-апреле службы жизнеобеспечения Демского района провели ряд мероприятий по недопущению ЧС. Так, в зоне просадки грунта газовики нарастили опоры воздушного газопровода низкого давления. Для определения состояния нижерасположенных слоев выполнена шурфовка грунта по проезжей части дороги переулка Чебоксарский. По словам специалистов, пустот в резерве не выявлено.

Здесь установлены бетонные блоки и произведена подсыпка земли для прекращения движения машин. Территория опасного участка полностью оцеплена сигнальными лентами. Управление гражданской защиты Уфы по Демскому району ведет ежедневный контроль за данным участком.

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