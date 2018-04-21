В Уфе произошёл новый провал земли на месте засыпанного карстового провала
В Уфе произошёл новый провал земли — на месте засыпанного 18 лет назад карстового провала. Об этом сообщила
В Уфе произошёл новый провал земли — на месте засыпанного 18 лет назад карстового провала. Об этом сообщила
Весной 2000 года в Дёмском районе Уфы, на проезжей части Чебоксарского переулка, напротив частных жилых домов № 15 и 20, произошел карстовый провал. За три дня провал полностью ликвидировали. В общей сложности на засыпку образовавшейся ямы потребовалось около 4 тысяч кубометров глинистого грунта. Через 18 лет снова произошла подвижка грунта.
Как сообщили в
Здесь установлены бетонные блоки и произведена подсыпка земли для прекращения движения машин. Территория опасного участка полностью оцеплена сигнальными лентами. Управление гражданской защиты Уфы по Демскому району ведет ежедневный контроль за данным участком.