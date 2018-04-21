В Башкирии РЖД заплатит матери сбитой поездом женщины 200 тысяч рублей

Установлено, что женщина в конце октября прошлого года находилась на пешеходном переходе, расположенном на 148 км перегона «Стерлитамак — Аллагуват». Она увидела, что мужчине стало плохо, и он потерял сознание прямо на переходе. Женщина бросилась к нему на помощь, но в итоге их сбил грузовой поезд. Попавшая под поезд женщина жила вместе с пожилой матерью.