В Башкирии РЖД заплатит матери сбитой поездом женщины 200 тысяч рублей
В Башкирии Стерлитамакская транспортная прокуратура обратилась в суд от лица местной жительницы, у которой погибла под поездом дочь.
В Башкирии Стерлитамакская транспортная прокуратура обратилась в суд от лица местной жительницы, у которой погибла под поездом дочь.
Установлено, что женщина в конце октября прошлого года находилась на пешеходном переходе, расположенном на 148 км перегона «Стерлитамак — Аллагуват». Она увидела, что мужчине стало плохо, и он потерял сознание прямо на переходе. Женщина бросилась к нему на помощь, но в итоге их сбил грузовой поезд. Попавшая под поезд женщина жила вместе с пожилой матерью.
— В соответствии со статьей 1100 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется, независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности, — рассказали в
РЖД по иску выплатит матери пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации.