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19:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии РЖД заплатит матери сбитой поездом женщины 200 тысяч рублей

В Башкирии Стерлитамакская транспортная прокуратура обратилась в суд от лица местной жительницы, у которой погибла под поездом дочь.

Установлено, что женщина в конце октября прошлого года находилась на пешеходном переходе, расположенном на 148 км перегона «Стерлитамак — Аллагуват». Она увидела, что мужчине стало плохо, и он потерял сознание прямо на переходе. Женщина бросилась к нему на помощь, но в итоге их сбил грузовой поезд. Попавшая под поезд женщина жила вместе с пожилой матерью.

— В соответствии со статьей 1100 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется, независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности, — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

РЖД по иску выплатит матери пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации.

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