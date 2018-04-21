«Бизнесвумен» похитила у жителя Златоуста 1,3 млн рублей

В Златоусте (Челябинская область) заключена под стражу женщина, похитившая у местного жителя 1,3 млн рублей, — обучившись ораторскому искусству, она предлагала клиентам участие в совместных бизнес-проектах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального полицейского главка, 43-летняя подозреваемая создала сайт и организовала дистанционное обучение бизнес-приемам.

«Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах. Максимально войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою материальную успешность, она предлагала им участие в совместных бизнес-проектах», — говорится в сообщении.

Житель Златоуста перечислил женщине 1,3 млн рублей. Получив их, она скрылась и никаких «процентов от прибыли» мужчина не получил.

«Со слов потерпевшего, с ним был оформлен договор займа. После получения перевода “бизнесвумен” перестала выходить на связь. По факту мошенничества следственным отделом городского ОМВД возбуждено дело», — уточнили в полиции.