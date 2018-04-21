«Бизнесвумен» похитила у жителя Златоуста 1,3 млн рублей
Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах.
Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах.
В Златоусте (Челябинская область) заключена под стражу женщина, похитившая у местного жителя 1,3 млн рублей, — обучившись ораторскому искусству, она предлагала клиентам участие в совместных
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«Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах. Максимально войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою материальную успешность, она предлагала им участие в совместных бизнес-проектах», — говорится в сообщении.
Житель Златоуста перечислил женщине 1,3 млн рублей. Получив их, она скрылась и никаких «процентов от прибыли» мужчина не получил.
«Со слов потерпевшего, с ним был оформлен договор займа. После получения перевода “бизнесвумен” перестала выходить на связь. По факту мошенничества следственным отделом городского ОМВД возбуждено дело», — уточнили в полиции.
В результате