Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Пентагона на доставку американских ракет в Россию
В России построили тягач «Вощина-1»
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Одесситка рассказала, почему пожалела, что уехала из Крыма
За что Запад ненавидит Асму Асад - СМИ
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Акции в память о погибших в Кемерово
09:56 (мск), источник: dostup1.ru

«Бизнесвумен» похитила у жителя Златоуста 1,3 млн рублей

Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах.

В Златоусте (Челябинская область) заключена под стражу женщина, похитившая у местного жителя 1,3 млн рублей, — обучившись ораторскому искусству, она предлагала клиентам участие в совместных бизнес-проектах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального полицейского главка, 43-летняя подозреваемая создала сайт и организовала дистанционное обучение бизнес-приемам.

«Предприимчивая дама обучилась ораторскому искусству, проводила конференции в разных городах. Максимально войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою материальную успешность, она предлагала им участие в совместных бизнес-проектах», — говорится в сообщении.

Житель Златоуста перечислил женщине 1,3 млн рублей. Получив их, она скрылась и никаких «процентов от прибыли» мужчина не получил.

«Со слов потерпевшего, с ним был оформлен договор займа. После получения перевода “бизнесвумен” перестала выходить на связь. По факту мошенничества следственным отделом городского ОМВД возбуждено дело», — уточнили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали аферистку. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все новости региона
 Трем авиакомпаниям Южного Урала запретили полеты для парашютистов на «Аннушках»
ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы потеряли свидетельство о браке
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
Ученые: самооценка здоровья влияет на его состояние
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь