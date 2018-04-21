Микроавтобус опрокинулся на трассе в Жамбылской области: 2 человека погибли
Два человека погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Два человека погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в полиции, 21 апреля примерно в 7 часов 40 минут на 205 километре трассы «Западная Европа — Западный Китай» возле села Соған Кордайского района Жамбылской области опрокинулся микроавтобус марки Mersedec Sprinter.
«В салоне микроавтобуса находились водитель и 17 пассажиров. В результате ДТП 2 человека погибли, остальные доставлены в ЦРБ» , — сообщили в ДВД.
Полицией проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз.