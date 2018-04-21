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08:32 (мск), источник: Tengrinews

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Жамбылской области: 2 человека погибли

Два человека погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в полиции, 21 апреля примерно в 7 часов 40 минут на 205 километре трассы «Западная Европа — Западный Китай» возле села Соған Кордайского района Жамбылской области опрокинулся микроавтобус марки Mersedec Sprinter.

«В салоне микроавтобуса находились водитель и 17 пассажиров. В результате ДТП 2 человека погибли, остальные доставлены в ЦРБ» , — сообщили в ДВД.

Полицией проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз.

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