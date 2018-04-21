В Красноярском крае осудили семерых участников вооружённого конфликта

Семь человек были осуждены за тяжкие преступления в Красноярском крае. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Приговор вынесли четверым жителям Лесосибирска и троим красноярцам по статьям «Покушение на убийство», «Хулиганство с применением оружия», «Хищение огнестрельного оружия», «Уничтожение чужого имущества», «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Вооруженный конфликт с перестрелкой произошел днём 18 октября 2015 года у кафе «Восточная кухня» в Лесосибирске. В результате 49-летний мужчина получил тяжелые травмы после избиения и наезда на него автомобиля. Его 32-летнего противника избили прикладом от карабина, а затем увезли и добили в гараже. У него также отобрали пистолет и разбили сотовый телефон.