На Урале муж с женой обворовали 16 дач

В Тюмени 38-летний муж со своей 35-летней женой из Свердловской области сколотили настоящий криминальный подряд. «Семейная банда», устав искать работу, пустилась во все тяжкие и устроила «налеты» на дачные домики. Супруги пробирались в садовое жилье по ночам и выносили оттуда все ценные вещи. Позже преступники продавали все украденное в ломбарды.

— С 20 по 27 марта текущего года супруги проникали в дачные дома, откуда похищали электронику и бытовую технику, -рассказывают в УМВД по Тюменской области. -Деньги с украденного муж с женой тратили на личные нужды. Благодаря сплоченной работе сотрудников уголовного розыска, часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.