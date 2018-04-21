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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале муж с женой обворовали 16 дач

Преступники похищали электронику и закладывали ее в ломбарды.

В Тюмени 38-летний муж со своей 35-летней женой из Свердловской области сколотили настоящий криминальный подряд. «Семейная банда», устав искать работу, пустилась во все тяжкие и устроила «налеты» на дачные домики. Супруги пробирались в садовое жилье по ночам и выносили оттуда все ценные вещи. Позже преступники продавали все украденное в ломбарды.

— С 20 по 27 марта текущего года супруги проникали в дачные дома, откуда похищали электронику и бытовую технику, -рассказывают в УМВД по Тюменской области. -Деньги с украденного муж с женой тратили на личные нужды. Благодаря сплоченной работе сотрудников уголовного розыска, часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.

За все время «семейная банда» успела обчистить 16 дачных домиков. Сейчас оба супруга задержаны. За «кражи с незаконным проникновением в помещение» им грозит до 6 лет колонии.

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