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09:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, кто разворошил могилы в приморском городе

В Партизанске полицейские установили подростков, осквернивших могилы на городском кладбище, об этом DEITA. RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратились граждане. Он рассказали, что на кладбище повреждены памятники на могилах их родственников.

На месте происшествия стражи правопорядка, действительно, нашли разрушенные памятники и оградки. Вскоре правоохранителям удалось установить, что на кладбище «похозяйничали» молодые люди в возрасте от 9 до 17 лет.

В присутствии родителей подростки во всем признались и сказали, что просто похулиганили немножко.

В отношении старшего из детей, 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших». Теперь ему может грозить арест до трех месяцев. Остальные дети в силу возраста не могут быть привлечены к ответственности. Они поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Родители детей также понесут административное наказание.

Екатерина Лапкина.

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