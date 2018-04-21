На красноярском водохранилище двое рыбаков провалились под лед

На красноярском водохранилище двое мужчин провалились под лед. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Вызов поступил 20 апреля в 16:00. Очевидцы сообщили, что в районе правого берега водохранилища под лед провалились два человека. Прибывшие на место сотрудники МЧС нашли тело одного мужчины и передали его полиции.

Поиски второго рыбака продолжались до позднего вечера. Водолазы дважды обследовали акваторию, но найти тело им не удалось.

«Выполнено два спуска. Не найден», — говорится в сообщении.

Отметим, что в тот же день спасатели эвакуировали двоих рыбаков с дрейфующей льдины в Краснотуранском районе.