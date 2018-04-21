На красноярском водохранилище двое рыбаков провалились под лед
Тело одного из них так и не удалось найти.
Тело одного из них так и не удалось найти.
На красноярском водохранилище двое мужчин провалились под лед. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».
Вызов поступил 20 апреля в 16:00. Очевидцы сообщили, что в районе правого берега водохранилища под лед провалились два человека. Прибывшие на место сотрудники МЧС нашли тело одного мужчины и передали его полиции.
Поиски второго рыбака продолжались до позднего вечера. Водолазы дважды обследовали акваторию, но найти тело им не удалось.
«Выполнено два спуска. Не найден», — говорится в сообщении.
Отметим, что в тот же день спасатели эвакуировали двоих рыбаков с дрейфующей льдины в Краснотуранском районе.
Сотрудники МЧС предупреждают красноярцев о том, что выходить на весенний лед опасно. На красноярском и березовском водохранилищах его толщина составляет всего 5−7 см.