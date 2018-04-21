Участковому пришлось стрелять для спасения троих омичей от агрессора
В полиции рассказали о задержании опасного мужчины, который набросился на прохожих.
В полиции рассказали о задержании опасного мужчины, который набросился на прохожих.
Инцидент случился вечером в четверг, 19 апреля. Участковый уполномоченный отдела полиции № 1 лейтенант Вусал Сафаров около 19:30 ехал на своей машине по улице Крупской, когда заметил драку. Мужчина избивал двух женщин и мужчину.
Полицейский бросился на помощь и потребовал агрессора остановиться, однако тот двинулся в сторону сотрудника полиции. Пострадавшие успели крикнуть правоохранителю, что у нападавшего в кармане нож. Поняв, что неизвестный может применить оружие и поранить людей, Сафаров, согласно закону, выстрелил четыре раза в воздух в качестве предупреждения.
Сафаров вместе с прибывшими на помощь патрульными задержали неизвестного, который отчаянно сопротивлялся. Его доставили в полицию, а при досмотре изъяли нож.
43-летний задержанный уже много раз бывал за решеткой, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Также началась проверка по факту оскорбления представителя власти. Сам же мужчина заявил, что из него пытаются сделать козла отпущения.