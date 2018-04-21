Участковому пришлось стрелять для спасения троих омичей от агрессора

Инцидент случился вечером в четверг, 19 апреля. Участковый уполномоченный отдела полиции № 1 лейтенант Вусал Сафаров около 19:30 ехал на своей машине по улице Крупской, когда заметил драку. Мужчина избивал двух женщин и мужчину.

Полицейский бросился на помощь и потребовал агрессора остановиться, однако тот двинулся в сторону сотрудника полиции. Пострадавшие успели крикнуть правоохранителю, что у нападавшего в кармане нож. Поняв, что неизвестный может применить оружие и поранить людей, Сафаров, согласно закону, выстрелил четыре раза в воздух в качестве предупреждения.

Сафаров вместе с прибывшими на помощь патрульными задержали неизвестного, который отчаянно сопротивлялся. Его доставили в полицию, а при досмотре изъяли нож.