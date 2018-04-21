Названа причина экстренной посадки самолета Як-42 в аэропорту «Уфа»

Причиной тому послужил сработавший датчик неисправности: техника подала сигнал пилотам о возгорании левого двигателя. Экстренная посадка, по данным агентства «Башифнорм», обошлась без пострадавших. После воздушное судно проверяли специалисты на протяжении четырех часов. Затем Як-42 отправился по месту назначения и удачно приземлился к Талакане.