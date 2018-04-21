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19:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Названа причина экстренной посадки самолета Як-42 в аэропорту «Уфа»

20 апреля в международном аэропорту «Уфа» экстренно приземлился самолет Як-42, выполнявший рейс Уфа-Талакан. В салоне находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Командир принял решение о посадке спустя 10 минут полета.

Источник: Башинформ

Причиной тому послужил сработавший датчик неисправности: техника подала сигнал пилотам о возгорании левого двигателя. Экстренная посадка, по данным агентства «Башифнорм», обошлась без пострадавших. После воздушное судно проверяли специалисты на протяжении четырех часов. Затем Як-42 отправился по месту назначения и удачно приземлился к Талакане.

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